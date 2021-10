Zo willen Conner Rousseau en Vincent Van Peteghem stijgende energieprijzen aanpakken: “Gebruik inkomsten btw om factuur te verlagen”

Een btw-verlaging van 21 naar 6 procent zien de coalitiepartners in de federale regering niet zitten, maar dat hoeft geen beletsel te zijn. Want door hogere facturen, stijgen de btw-inkomsten voor de staat ook. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) opperen beiden dat die inkomsten kunnen terugvloeien naar de bevolking.

“De energiefactuur is op enkele maanden verdrievoudigd. En de winter moet nog beginnen. Mensen kijken terecht met angst naar hun energierekening. Dan moet je als overheid nú ingrijpen”, zegt Rousseau. Van Peteghem noemt zo’n ingreep op VTM Nieuws de logica zelve.

De socialisten hebben hun voorstel nagerekend. Tussen juni 2021 en juni 2022 leveren de hogere prijzen de staatskas voorzichtig geraamd 350 miljoen euro op. “Dat is niet uit te leggen”, zegt Rousseau. “Dat geld moeten we gebruiken om de energiefactuur van de mensen te verlagen.” Hoe maakt eigenlijk niet uit, klinkt het bij de socialisten. “Dat kan met een daling van de accijnzen of met een energiecheque, noem maar op.” (agy)