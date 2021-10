Gemiste kans voor Belgisch coëfficiënt, maar onze achterstand is wel weer verkleind: nummer elf Oekraïne komt in het vizier

Wat begon als een uitstekende midweek voor de Belgische voetbalclubs in Europa, werd tenietgedaan door de thuisnederlagen van Genk en Antwerp. Een gemiste kans om de concurrentie een uppercut toe te dienen. Na twee Europese speeldagen in de groepsfase is de Belgische achterstand op de veilige top tien al met meer dan één coëfficiëntpunt geslonken. Nog 3,300 eenheden te gaan. Als we zo doorgaan, zijn we tegen het einde van de poulefase nummer elf Oekraïne al voorbij.