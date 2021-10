Vlaamse regering beslist: geen uitbreiding van coronapas in Vlaamse steden en gemeenten

“Vlaanderen heeft beslist om geen verdere uitbreiding van de coronapas in te voeren”, bevestigt de woordvoerder van Bart Somers (Open VLD). De steden en gemeenten zullen het Covid Safe Ticket (CST) niet apart uitbreiden.

De Vlaamse regering breidt het Covid Safe Ticket dan toch niet uit. Eerder liet Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) weten dat de regering het gebruik van de coronapas wou uitbreiden naar enkele Vlaamse gemeenten met een lage vaccinatiegraad. De coronapasjes zouden er eventueel ingevoerd kunnen worden voor onder meer de horeca. Maar de laatste twee weken werd een beslissing steeds uitgesteld. Juridische problemen zouden een uitbreiding bemoeilijken. Vandaag besliste de regering dus dat de coronapas in Vlaanderen strikt beperkt blijft tot grote evenementen.

De vaccinatiegraad is overal in Vlaanderen hoog genoeg. Ook in de Vlaamse rand rond Brussel. “In amper vier steden is de vaccinatiegraad lager dan 80 procent en zelfs daar schommelen ze rond de 79 procent”, klinkt het. Er wordt verwacht dat de vaccinatiecijfers nog verder zullen stijgen. “In onze steden en gemeenten is een CST dus niet nodig en niet wenselijk.”

“Geen pasjesmaatschappij nodig”, liet minister Bart Somers (Open VLD) weten.

Vrijdagnamiddag zit de Vlaamse regering nog samen met de zorgsector om te bekijken of coronapasjes wel nodig zijn in de ziekenhuizen en woonzorgcentra. Verschillende bronnen bevestigen dat het regeringsvoorstel is om de zorginstellingen zélf de mogelijkheid te geven om de coronapas in te voeren voor bezoekers. Mocht dat juridisch niet haalbaar zijn, dan is er nog steeds de optie om de coronapas gewoon te verplichten voor de zorg.