Londense politie voert intern onderzoek na moord op Sarah Everard: “Collega’s noemden dader al ‘verkrachter’”

Er loopt een intern onderzoek bij de Londense Metropolitan Police na de veroordeling van een politieagent in de moordzaak van Sarah Everard. Er wordt onderzocht waarom eerdere beschuldigingen tegen de man niet zijn opgevolgd en waarom die zijn aanwerving in 2018 niet hebben voorkomen, zo zegt Kit Malthouse, de bevoegde minister, vrijdag aan de BBC.

De 48-jarige Wayne Couzens, een voormalige agent van de Metropolitan Police in Londen, ontvoerde de vrouw op 3 maart van dit jaar toen ze onderweg naar huis was in het zuiden van Londen. De twee kenden elkaar niet. De agent was die avond in een huurauto op zoek naar een vrouw om te verkrachten en te vermoorden en deed alsof hij Everard wilde arresteren. Hij reed met haar naar Kent, waar hij haar met zijn politieriem wurgde en haar lichaam verbrandde.

De Met beschikte niet over informatie dat de man bij collega’s bekendstond onder de bijnaam “verkrachter”, zegt Malthouse. Britse media hadden gemeld dat Couzens zo genoemd werd vanwege zijn opdringerige gedrag tegenover vrouwen.

Volgens een bericht in The Times lopen er ook interne onderzoeken naar vijf politieagenten die seksistisch, racistisch en homofoob materiaal zouden hebben gedeeld in chats met de latere dader, maanden voor de moord op Sarah Everard. Malthouse kondigde nog aan dat de Londense politie hard zal werken om het vertrouwen van het publiek te herstellen.