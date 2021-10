Spaanse rechter seponeert zaak tegen man die 80 urinerende vrouwen stiekem filmde, publieke opinie verontwaardigd

Spaanse vrouwenrechtengroeperingen zijn verontwaardigd door het besluit van een rechter om de klacht tegen een man die maar liefst 80 vrouwen in het toilet filmde, te seponeren.

De man maakte tijdens een lokaal festival in het noordwestelijke stadje Cervo opnames van 80 vrouwen en meisjes die urineerden in een zijstraat, omdat er een gebrek was aan openbare faciliteiten. Hij maakte daarbij ook close-ups van hun genitaliën en gezichten, en plaatste de beelden daarna op pornografische websites.

Nadat verschillende gefilmde vrouwen het bestaan van de video’s ontdekten, dienden ze een rechtszaak in. Maar de lokale rechter Pablo Muñoz Vázquez heeft die klachten nu geseponeerd. Volgens rechter Vázquez kunnen de opnames niet illegaal zijn, omdat ze gemaakt werden op een openbare plaats. De dader had volgens Vázquez ook niet de bedoeling om de fysieke of morele integriteit van de vrouwen te schenden”.

Verontwaardiging

Spaanse vrouwenrechtenverenigingen zijn verontwaardigd door die beslissing. “Dit zou een precedent kunnen zijn, dat soortgelijke daders straffeloosheid belooft. Maar het is niet omdat je je op een openbare plaats bevindt dat intieme beelden maken en die verspreiden geen misdaad is. Dit gaat om fundamentele rechten”, klinkt het bij vertegenwoordiger Ana García.

De Spaanse publieke opinie lijkt het grotendeels eens met die interpretatie, want op sociale media spreken velen hun steun uit voor de slachtoffers met de hashtag #XustizaMaruxaina, naar het festival in kwestie.