Ter Stegen en Ginter keren terug in Duitse selectie, Hummels ontbreekt tijdens WK-kwalificaties

Marc-André ter Stegen en Matthias Ginter maken hun comeback in de Duitse selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Roemenië en Noord-Macedonië. De doelman van Barcelona en de verdediger van Borussia Mönchengladbach ontbraken respectievelijk door een blessure en een coronabesmetting in de groep die vorige maand de eerste drie matchen onder de nieuwe coach Hansi Flick afwerkte, goed voor evenveel zeges.

Kevin Trapp, keeper van Eintracht Frankfurt en donderdag nog in actie tegen Antwerp, moet plaats ruimen net als Ridle Baku (Wolfsburg).

Mats Hummels, de ervaren verdediger van Borussia Dortmund, zit evenmin in de 23-koppige groep, net als de geblesseerden Robin Gosens, Ilkay Guendogan en Mahmoud Dahoud.

De 32-jarige Hummels heeft een lichte knieblessure en Flick wil hem de tijd gunnen volledig te herstellen. Hij wordt zeker niet definitief geweerd, zoals eerder wel gebeurde onder de vorige coach Joachim Löw. “We weten allemaal hoeveel kwaliteit Mats brengt wanneer hij 100 procent en topfit is”, zei Flick. “Hij focust op zichzelf en moet nu de tijd gebruiken om te trainen. Ik ken Mats al lang. Ik weet wat hij de ploeg kan bijbrengen. Wanneer hij helemaal fit is, is hij een aanwinst voor elke ploeg.”

Duitsland is leider in groep J met 15 op 18 en ontvangt op 8 oktober in Hamburg Roemenië (derde met 10 op 18). Drie dagen later wacht een verplaatsing naar het Noord-Macedonische Skopje. In maart verloor Duitsland nog verrassend thuis van de Noord-Macedoniërs (vierde met 9 op 18). Armenië staat tweede in de poule met 11 op 18.