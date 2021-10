Club Brugge is, tot grote tevredenheid van Philippe Clement, mede-hofleverancier bij Rode Duivels: “We zijn al een hele poos sterk bezig”

Met Vanaken, Mignolet en De Ketelaere is Club Brugge met drie spelers medehofleverancier bij de Rode Duivels. Een opsteker daags voor de topper op Anderlecht, waar blauw-zwart moet vermijden dat het opnieuw morst met punten in België. Een uitdaging voor Philippe Clement, die beseft dat de knop omdraaien niet altijd makkelijk is. “Ik wil die honger nu ook in onze competitie zien”, zegt hij.

Roberto Martinez kon niet meer om hem heen: Charles De Ketelaere werd na zijn knalprestaties in de Champions League opgenomen in de selectie voor de Final Four van de Nations League. Ook dat ander goudhaantje, Noa Lang, is voor het eerst geselecteerd bij Nederland.

“Ik ben heel blij voor hen, het zijn twee ambitieuze jongens die nog maar aan het begin van hun carrière staan”, aldus Philippe Clement. “Het is positief dat ze ervaring kunnen opdoen bij twee sterke landen. Want daar gaan ze weer andere zaken leren dan bij ons.”

Dat ook Vanaken en Mignolet geselecteerd zijn bij de Rode Duivels, zorgt ervoor dat Club plots medehofleverancier is van onze Belgische trots. Dortmund is de enige andere ploeg die ook drie Belgische internationals levert. “We zijn dan ook al een hele poos sterk bezig”, haalt Clement de schouders op. “We wonnen twee titels na elkaar en spelen al enkele jaren in de Champions League. Daar plukken de jongens de vruchten van.”

Europese honger overbrengen

Bij de Rode Duivels en in de Champions League fonkelen de blauw-zwarte sterren als nooit tevoren, maar in de Jupiler Pro League kan het altijd beter. Club is leider, al leed het vorig weekend opnieuw zuur puntenverlies thuis tegen OHL. In België wil Clement regelmatiger worden. “Al moeten we het seizoen opdelen in verschillende stukken”, zegt hij. “In het begin waren er een aantal internationals nog niet bij. We hebben ook pas laat onze transfers gedaan.”

Maar de coach erkent dat de dadendrang van zijn spelers in Europa soms toch iets hoger ligt. Daar wil hij de komende weken werk van maken. “Nu is het onze zaak om de honger van in de Champions League ook over te brengen naar de Belgische competitie”, knikt hij. “Daar ligt een heel grote uitdaging.”

Iedereen is fit voor Anderlecht: “Altijd een échte topper”

Komende zondag op Anderlecht kan Clement dat trouwens met een volledig fitte spelersgroep doen, want op Ruben Providence (enkel) na is iedereen fit bij Club. De spelers die de afgelopen week te kampen hadden met een plaagje, zijn hersteld.

In het Astridpark wil Club dus al het goede van tegen Leipzig bevestigen. Al is ook Anderlecht groeiende: mits een zege kan paars-wit zich zowaar naast de mannen van Clement hijsen. “We kunnen niet meer spreken van een jonge ploeg. Hun vaste structuur van vorig jaar komt terug, aangevuld met enkele ervaren mannen”, klinkt het. “Of Anderlecht-Club nu opnieuw een échte topper is? Neen, dat is het voor mijn part altijd geweest. Ze hebben daar nog nooit de rode loper uitgerold voor Club Brugge. Het blijven de twee giganten van het Belgisch voetbal die het opnemen tegen elkaar. Bij de supporters zal zo’n affiche àltijd leven.”

