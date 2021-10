Prins William bezoekt daklozencentrum 28 jaar na bezoek met moeder Diana

De Britse prins William heeft donderdag een daklozencentrum bezocht in Londen om het veertigjarige bestaan ervan te vieren. Het was niet de eerste keer dat William er op bezoek ging. In 1993 ging hij er ook langs met zijn moeder prinses Diana.

“40 jaar aan levensveranderend werk”, zo omschrijft prins William het daklozencentrum The Passage. “Doorheen de jaren dat ik The Passage bezocht heb, de eerste keer met mijn moeder toen ik nog een kleine jongen was, heb ik een grote genegenheid voor jullie allen ontwikkeld”, klonk het. “Elke keer als ik hier kom, word ik geraakt door de warmte, de vriendelijkheid, de waardigheid en het respect dat jullie aan iedereen tonen die hier door de deur komt. Ik ben altijd zo onder de indruk om te zien en te horen welk verschil The Passage maakt in het leven van mensen die dakloos zijn.”

De prins ging voor het eerst langs in The Passage in 1993, samen met zijn broer, toen ze nog klein waren. Toen vergezeld door hun moeder prinses Diana. Daarna maakte William verschillende publieke en private uitstapjes naar het daklozencentrum.