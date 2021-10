Vincent Kompany bescheiden voor topper tegen Club Brugge: “We willen met hen wedijveren, maar ik heb geen toverstok”

Er zijn de voorbije jaren genoeg confrontaties tussen Anderlecht en Club Brugge geweest waarbij paars-wit in crisis verkeerde en vanuit een kansloze positie leek te vertrekken. Dat is zondag anders, want bij een overwinning springt Anderlecht zelfs over de regerende landskampioen op basis van een beter doelsaldo. Er heerst veel meer vertrouwen en optimisme in de groep van Vincent Kompany dan de voorbije seizoenen, en toch schuift hij de favorietenrol door naar Club. Kan ook moeilijk anders na de Brugse stuntzege in Leipzig. “Zij zijn favoriet. Geen discussie.”

Voor het eerst sinds een eeuwigheid komt Vincent Kompany te laat op zijn wekelijkse persconferentie. “Er was een speler die mij vragen stelde over voetbal. Voor die ene keer dat het niet over auto’s ging, moest ik toch even tijd maken”, luidt de uitleg van een zichtbaar ontspannen RSCA-coach.

Anderlecht treft zondag een ploeg die blaakt van vertrouwen na een Europese stunt in Leipzig. “Ik ben absoluut onder de indruk van die prestatie van Club en moet ze daar proficiat voor wensen”, zegt Kompany. “Een Belgische ploeg die punten pakt in de Champions League, dat is goed voor ons allemaal.”

Is Brugge dan zondag moeilijk te pakken? Of ligt er net een kans omdat er misschien een kleine decompressie volgt? “Wij zijn zoals altijd met onszelf bezig en niet met de vraag of Club te kloppen is, maar er lijkt me geen discussie mogelijk over het feit dat zij favoriet zijn zondag.”

Los van de historische resultaten van Brugge, is er ook op en rond Anderlecht de laatste tijd wel wat meer optimisme. Het voetbal is bij momenten erg goed en paars-wit kan bij een zege zelfs over blauw-zwart wippen. Kompany houdt de druk liever weg. “Zij hebben 40 miljoen uitgegeven en niemand laten gaan terwijl wij onze beste spelers lieten vertrekken”, klinkt het. “Dan wordt het moeilijk, maar we gaan er vol voor. We hebben genoeg spelers met het potentieel om iets te forceren.”

Toverstok

Dat De Ketelaere er volgende week bij is in de Nations League met de Rode Duivels en Verschaeren niet, zegt wel iets over het verschil dat er momenteel is tussen Club en Anderlecht. De Bruggelingen staan op heel veel vlakken een stapje verder. “Maar ik denk niet dat wij slecht bezig zijn”, zegt Kompany. “In mijn A-kern heb ik vijftien zelf opgeleide spelers, maar Doku en Sambi Lokonga hebben we moeten laten gaan en dat maakt het moeilijk vergelijken met Club.”

Op basis van budget valt er weinig vergelijking te trekken tussen Anderlecht en Brugge, zo benadrukt Kompany nog eens. “Het grootste verschil is duidelijk het financiële. Op dat vlak zijn zij momenteel de grote winnaar. Wij zitten opnieuw in een fase van wederopbouw. Op een of andere manier willen we met Club en Genk concurreren, die hun toppers kunnen houden. Met hen wedijveren is een must voor ons, maar ik heb geen toverstok. Je mag geen mirakels verwachten.”

Als Kompany het heeft over de spelers in eigen rangen die het verschil kunnen maken, gaat het onder meer over Gouden Schoen Lior Refaelov. Die is de jongste weken goed op dreef. “Lior haalt zelfs zijn hoogste fysieke waarden ooit”, luidt het. “Dat is indrukwekkend. Ik had hem graag op zijn 24e bij een trainer gezien zoals ik die zelf gehad heb, dan had er nog meer in hem gezeten, maar ik ben al blij dat hij hier is op deze leeftijd. Hij speelt ook in de kleedkamer zijn rol en is een voorbeeld voor alle jongeren.”

Mag Kouamé starten of niet...?

Of Kouamé zondag mag spelen, zal pas later vandaag blijken als het beroep tegen zijn schorsing behandeld is. Kompany moet dus al enkele dagen trainen zonder te weten of de Ivoriaan inzetbaar is. “Zo vervelend is dat nu ook weer niet. Ik heb genoeg vertrouwen in al mijn aanvallers. In eerste instantie dacht ik trouwens ook dat Christian rood verdiende, maar in de herhaling absoluut niet meer. Of het mij verrast dat ze bij de bond vasthouden aan zijn schorsing? Tgoh, wat mij verrast mij nog tegenwoordig”, klinkt het laconiek.

El Hadj is alvast wél opnieuw inzetbaar na ziekte.