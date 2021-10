Engeland verbiedt botox en fillers voor tieners

Wie onder de 18 jaar is, zal in Engeland geen botox injecties meer kunnen krijgen. Dat door een nieuwe wet. Dat schrijft BBC.

Een nieuwe wet in Engeland heeft als doel jongeren te beschermen tegen schade door niet-chirurgische cosmetische ingrepen. Concreet betekent het dat tieners niet langer botox injecties of lip fillers kunnen krijgen. Volgens de overheid werden er afgelopen jaar in Engeland 41.000 botoxingrepen uitgevoerd bij jongeren onder 18 jaar. Dat aantal moet dus gereduceerd worden tot nul.

Maar toch is de nieuwe wet niet streng genoeg, volgens campagnevoerders. Zij zeggen dat het nieuwe verbod toch nog steeds enkele ingrepen toelaat.

In ons land ligt de minimumleeftijd voor esthetische ingrepen op 18 jaar.