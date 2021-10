PODCAST. De Vampier van Muizen, vijftig jaar later: “Híj kan toneel spelen in de gevangenis. Mijn zusje heeft zelfs geen graf meer”

Vijftig jaar geleden maakte seriemoordenaar Staf Van Eyken, bekend als de Vampier van Muizen, zijn eerste slachtoffer: Marie-Thérèse Rosseel, een jonge, knappe vrouw die toevallig zijn pad kruiste. In deze aflevering spreken we met haar broer Luc, die vandaag nog steeds gebukt gaat onder het verdriet en een enorme wrok koestert. “Hij keek mijn moeder recht in de ogen tijdens het proces. En hij zei: Als ik ooit vrij kom, dan doe ik het opnieuw.”