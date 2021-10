Roger van Droogenbroeck (rechts) was meer dan alleen huisarts. Zo nam hij elk jaar deel aan de Sint-Veroonmars in Lembeek — © idh

Lembeek

Aan de huizen in Lembeek staan kaarsjes voor het raam en op de sociale media regent het steunbetuigingen. Lembeek is in diepe rouw en in shock nadat huisdokter Roger van Droogenbroeck de strijd tegen corona verloor.