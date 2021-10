Britse overheid versoepelt regels voor gevaccineerde Premier League-spelers die naar rode landen afreizen

Tijdens de vorige interlandbreak in september beslisten sommige Engelse clubs geen spelers vrij te geven, voornamelijk uit Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen, vanwege strenge quarantaineverplichtingen bij hun terugkeer naar het VK. Ook nu zal een quarantaine gelden, maar de spelers zullen tijdens die tiendaagse periode hun hotel wel mogen verlaten om te gaan trainen of een wedstrijd te spelen. Dat was vorige maand nog verboden.

“We hebben nauw samengewerkt met de voetbalinstanties om een oplossing te vinden die zowel de belangen van de clubs als het land zou dienen, rekening houdend met de hoogste gezondheids- en veiligheidsstandaarden”, klinkt het. “Onze beste verdediging tegen het virus is vaccinatie en deze nieuwe maatregel laat volledig gevaccineerde spelers toe hun internationale verplichtingen na te komen op de meest veilige en meest praktisch mogelijke manier. Ze zullen kunnen trainen en spelen met hun club vanaf hun terugkeer.”