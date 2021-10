Tielt

Vandaag is het exact vijftig jaar geleden dat de Tieltse deelgemeente Aarsele even wereldnieuws was. Op 2 oktober 1971 stortte iets na elven een Brits passagiersvliegtuig neer in een weide vlakbij de provinciegrens. Alle 63 inzittenden lieten er het leven. Het is nog steeds een van de dodelijkste rampen uit de Belgische geschiedenis.