Dit zijn de 100 beste luchtvaartmaatschappijen, Brussels Airlines schuift op naar boven

De Oscars van de vliegmaatschappijen. Zo worden de World Airline Awards van het Britse adviesbureau Skytrax ook wel eens genoemd. Op basis van enquêtes onder passagiers tussen september 2019 en juli 2021 maakten zij deze week de beste 100 luchtvaartmaatschappijen ter wereld bekend. Meer dan 13 miljoen reizigers deden mee aan de bevraging en moesten een oordeel vellen op een schaal van vijf over verschillende aspecten zoals service aan boord, coronamaatregelen, producten aan boord,...

Aan kop staat voor de tweede keer op rij Qatar Airways. Voor hen is het ook al de zesde keer sinds het begin van deze eeuw. Singapore Airlines volgt op de tweede plek en het brons is voor het Japanse ANA All Nippon Airways. Qatar Airways won ook vijf awards in afzonderlijke categorieën waaronder Beste Business Class en Best Business Class Seat. Singapore Airlines ging dan weer lopen met de prijs voor het beste cabinepersoneel.

In totaal werden er 350 luchtvaartmaatschappijen opgenomen in de bevraging.

Onze Brussels Airlines staat op de 69ste plek. Daarmee doen ze het beter dan in 2019. Toen stonden ze nog op 79.

Bekijk hier de volledige top 100.

(sgg)