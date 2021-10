AA Gent-clubarts Jens De Decker leerde de kneepjes als sportdokter bij Lotto-Soudal: “Voetballers mogen wat veeleisender worden voor zichzelf”

Tot vorig jaar zou Jens De Decker dit weekend in de Hel van het Noorden te vinden geweest zijn, maar deze zondag is de Hel van Deurne Noord zijn bestemming, waar hij plaatsneemt op de bank van AA Gent. Zijn wielerhart klopt nog steeds, maar bij de Buffalo’s vond de voormalige ploegdokter van Lotto-Soudal een nieuwe uitdaging. “Voetbal is ook topsport, hè.”