Sinan Bolat keert zondag terug naar de Bosuil: “Leuk om al die mensen nog eens te zien!”

De Buffalo’s hebben nog één opdracht voor de aanstaande interlandbreak. Zondag bekampen ze Antwerp, op de Bosuil. En dat duel betekent voor Sinan Bolat ook meteen een fijn weerzien met tal van oude bekenden: “Ik heb zeker nog contact met enkele spelers, al blijven er niet meer zoveel jongens over met wie ik er nog samenspeelde: Faris Haroun en Ritchie De Laet hoor ik natuurlijk nog regelmatig. Maar het is altijd fijn om er terug te keren. Je kunt het eigenlijk best vergelijken met Standard waar ik ook vier prachtige jaren heb beleefd.

“Ik voel me goed, zeker na die belangrijke overwinning”, glundert de Gentse doelman daags na de 2-0 overwinning tegen het Cypriotische Anorthosis Famagusta. “Ik mag de laatste tijd ook best wel tevreden zijn over mijn persoonlijke prestaties. Je ziet ook wel het verschil met vorig seizoen. Toen ik hier aankwam, liep het ook voor mij persoonlijk minder. Hoe dat kwam? Ik miste toen de voorbereiding en deze keer kon ik wel de volledige voorbereiding afwerken en dan voel je als speler – ook als doelman – toch wel het verschil, zowel fysiek als mentaal.”

Zondag trekken de Buffalo’s naar Deurne-Noord, voor de clash met de Great Old. Voor Bolat een partij op bekende bodem: “Terugkeren naar de Bosuil vormt voor mij niet echt een extra motivatie, ik zie het zoals elke andere wedstrijd maar het doet altijd deugd om de mensen terug te zien met wie ik drie jaar lang toch een goede band had. Dan heb ik het ook over de materiaalman, de terreinverzorger maar natuurlijk ook over het bestuur. En de fans natuurlijk!”

Bolat presteert dit seizoen opnieuw op zijn vertrouwd niveau en dat komt ook door de rust die er heerst in de Gentse kleedkamer: “Vorig seizoen was er vanalles aan de hand. Ik lag toen bovendien door corona ook zeven maanden stil. En de teamprestaties waren ook niet zo goed en dan ga je mee in die flow. Als de ploeg goed draait en je maakt enkele foutjes, is dat niet zo erg maar nu viel dat nog meer op.”

“Tegen Famagusta was er eigenlijk slechts één beslissende fase waar ik tussenbeide moest komen en als je dan ook de nul kunt houden, dan stap je tevreden van het veld”, bekent de 33-jarige doelman van de Buffalo’s. “Als we daar de 1-1 incasseren, had het nog een heel moeilijke wedstrijden worden. Dan parkeren ze zeker de bus. Dat blijft ons werkpunt, die efficiëntie en dan zou er misschien gepanikeerd worden. Maar het doet ook persoonlijk deugd om tijdens zo’n match dat je nauwelijks de bal moet pakken, dan toch beslissend kunt zijn.”

De defensieve stabiliteit van de Buffalo’s is duidelijk verbeterd en dat is volgens Bolat ongetwijfeld een opsteker: “Als ploeg geven we niet zoveel weg. Weet je, mijn laatste drie tegendoelpunten in de competitie kwam telkens na een penalty, anders had ik misschien telkens een clean sheet (lacht). Defensief zit het dus organisatorisch wel snor. We geven duidelijk minder weg dan vorig seizoen. Het zijn nu ook vaker dezelfde jongens die voor mij staan, terwijl er vorig jaar bijna constant andere jongens werden opgesteld. Nu is er meer regelmaat in de bezetting van de verdediging en ze voelen elkaar ook beter aan want de communicatie verloopt goed.”

Chakvetadze trainde opnieuw met de groep

“Het is voor iedereen wel fijn dat jongens zoals Vadis terugkeren, met zijn kwaliteiten kan hij onze ploeg veel bijbrengen”, aldus nog Bolat. “Hij zorgt met zijn direct spel meteen ook voor gevaar, dat zag je ook donderdag tijdens zijn invalbeurt tegen Anorthosis. Er zijn nog heel wat jongens die terugkeren en dan heb je ook nog Chakvetadze die na lange periode opnieuw volledige wedstrijden kan spelen. Zulke jongens hebben we nodig en zij zullen onze groep extra kwaliteit geven.”

Hein Vanhaezebrouck houdt evenwel nog een slag om de arm: “Voor Bezus en Nurio wordt het afwachten of zij fit raken tegen zondag, de rest ziet er inderdaad best wel ok uit. Maar voor die twee jongens is het nog wat te vroeg om nu al uitspraken te doen. Chakvetadze trainde vandaag opnieuw mee met ons maar het is nu ook afwachten hoe hij reageert en op basis daarvan zullen we beslissen of hij zondag in de selectie zit.”