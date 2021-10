FC Barcelona-toptalent Pedri moet geblesseerd afhaken voor Final Four van de Nations League

Spanje kan volgende week in de Final Four van de Nations League geen beroep doen op Pedri. De 18-jarige middenvelder van FC Barcelona sukkelt met een spierblessure aan de linkerdij. In de selectie van La Roja werd hij door bondscoach Luis Enrique vervangen door Celta-middenvelder Brais Mendez.

De afwezigheid van Pedri is een stevige aderlating voor Spanje. Op het EK van afgelopen zomer werd hij nog verkozen tot beste jongere.

Ook bij het geplaagde Barça zitten ze met de handen in het haar. Komend weekend zullen ze Pedri alvast moeten missen in de topper tegen het Atlético van Yannick Carrasco, op de achtste speeldag in La Liga. Met twaalf op achttien komen ze voorlopig niet verder dan de zesde plaats. In de Champions League is de malaise nog groter met de recente nul op zes, na stevige nederlagen tegen Bayern en het Benfica van Jan Vertonghen.

Het lot van coach Ronald Koeman hangt dan ook al een tijdje aan een zijden draadje. In de Catalaanse pers wordt bondscoach Roberto Martinez genoemd als een van de topkandidaten voor zijn eventuele opvolging, net als clubicoon Xavi. Martinez herhaalde vrijdag nog eens niet te willen reageren op geruchten en concentreert zich op de Nations League met de Rode Duivels. Daarin nemen de Belgen het in de halve finales op tegen wereldkampioen Frankrijk, Europees kampioen Italië staat tegenover de Spanjaarden.