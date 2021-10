RECONSTRUCTIE. Van vernielingen in Deurne tot verkleden in de Makro: zo raasde de harde kern van Frankfurt door Antwerpen

Een feestelijke Europese avond veranderde in een Antwerpse nachtmerrie. Met in de hoofdrol: Duitse hooligans, Antwerpse heethoofden én een resem fouten van zowel politie als club. Een reconstructie van de voorbije 48 uur, die begint op de Grote Markt en eindigt op een verlaten parking van de Makro.

Woensdag 22u, Grote Markt in Antwerpen

Op voorhand was er al veel over geschreven en voor gewaarschuwd, maar plots stonden ze daar. Zeker 400 Duitse supporters van Frankfurt troepen woensdagavond samen aan de terrassen op de Grote Markt. Allemaal fans zonder geldig ticket, die 800 ‘geregistreerde’ bezoekende supporters zullen pas later aankomen. Tot grote incidenten of vechtpartijen komt het niet, maar toch blijven de cafébazen achter met een kater.

De Duitsers hadden de muren van meerdere cafés met alcoholstift beklad, in de toiletten worden resten wit poeder gevonden en meer dan een bierglas sneuvelde. “De sfeer werd grimmiger, dus heb ik besloten om de deuren te sluiten om middernacht”, zegt cafébaas David De Smet van Bar Patron. “Dat heeft me misschien wat omzet gekost, maar wel kosten bespaard.”

Heel wat cafés op de Grote Markt volgden zijn voorbeeld, ook donderdagavond bleven heel wat cafés in het stadscentrum als preventieve maatregel dicht.

© rr

Woensdag 01u, Meirbrug in Antwerpen

Een grote groep blijft niet op de Grote Markt en trekt de Antwerpse binnenstad in. Het komt iets na 1 uur ’s nachts tot een spontane ‘corteo’, een imposante optocht over de ganse breedte van de straat. “Dat ging gepaard met beperkt vuurwerk en wat gezangen. Het belangrijkste was dat het niet tot een escalatie kwam, dan zou de overlast en het risico op schade veel groter zijn. Tussenkomsten waren dan ook niet nodig”, aldus politiewoordvoerder Willem Migom.

Een groot deel van die groep trekt door naar de parking van grootwarenhuis Makro, op de grens van Deurne en Wijnegem. Het is hun verzamelplaats én slaapplek, want het gros ‘overnacht’ in de eigen wagen.

Donderdag 14u, Alfons Schneiderlaan in Deurne

Een groep van 300 Frankfurtsupporters wandelt rustig van de parking van de Makro langs de bossen en door de straten van Deurne-Noord richting supporterscafé Great Old, op de hoek van de Ter Heydelaan en de Alfons Schneiderlaan. Een heuse oorlogsmars, opnieuw in het midden van de straat.

In het supporterscafé zelf zitten hoogstens een tiental klanten en staat er amper politie. De Duitse hooligans hebben vrij spel. Er wordt met vuurwerk, stoelen, vuilnisbakken, bakstenen en bloembakken gegooid. De ramen van het terras sneuvelen, twee agenten raken lichtgewond en ook enkele Antwerpfans delen in de klappen. Cafébaas Thomas Meersman krijgt glas in zijn oog, in het ziekenhuis blijkt de schade gelukkig mee te vallen.

“De aanval was op voorhand aangekondigd en de politie wist dat het café om 14u openging. Het feit dat er een pak Duitsers, allemaal leden van één van de strafste harde kernen van Europa, op klaarlichte dag zich rustig kunnen verplaatsen in Deurne… Daar zakt mijn broek van af”, vertelt Meersman vandaag in ‘Gazet van Antwerpen’.

© BFM

“Hoe dat mogelijk was? Vraag dat maar aan jullie politie”, reageerde de veiligheidsverantwoordelijke van Eintracht Frankfurt met een diepe zucht, terwijl hij enkele uren na de raid op de Great Old naar de arrestaties van ‘zijn’ fans op de Makro-parking aan het kijken was.

“De politie was zowel in het stadscentrum als in Deurne aanwezig omdat er op beide plaatsen Duitse supporters waren. Op het moment dat de intenties van de groep duidelijk werden, waren we nog niet op volle kracht in Deurne maar hebben we ons snel georiënteerd. Binnen het halfuur waren alle beschikbare middelen aanwezig”, repliceert Migom, die er op wijst dat de politie kon voorkomen dat het café vernield werd. Daarbij werd onder meer pepperspray ingezet.

“Ze waren gewoon aan het eten en aan het wachten op een geplande clash”, zegt een ingewijde. De politie maakte zich ook weinig zorgen. Om 16u, twee uur later dan de raid, moesten ze pas écht paraat staan, hadden ze op de briefing te horen gekregen. Want dat was het uur waarop de Antwerpse harde kern had afgesproken met de Duitsers op de Bremweide, de groene zone naast het Bosuilstadion. Alleen besloten de Duitsers twee uur vroeger te komen. Met alle gevolgen van dien.

“Echt onvoorstelbaar”, besluit de ingewijde. “De harde kern van Eintracht Frankfurt behoort tot de Champions League van het Europees hooliganisme. En zo’n kerels mogen ongestoord rondlopen en een aanval doen op een café op enkele honderden meters van het stadion? En hoe sterk de politie ook daarna reageerde, vooraf zijn er duidelijk blunders gemaakt. Je kan het zelfs amateurisme noemen.”

Donderdag 15u, August van de Wielelei in Deurne

Pas na de raid op het café grijpt de Antwerpse politie écht in. Met man, macht, honden en waterkanon wordt de uitvalsbasis van de Duitsers aan de Makro ingepalmd. De Duitse meute stuift in alle richtingen uiteen, wie op de parking blijft is eraan voor de moeite. De politie pakt zo’n honderd personen op. Onder meer met een opgevorderde bus van De Lijn worden ze naar het cellencomplex van de politie aan de Noorderlaan gebracht.

Enkele Duitsers zijn de Makro binnengevlucht, minstens een van hen heeft zich zelfs als winkelbediende verkleed. Hij valt door de mand als hij een vraag van de politie… in het Duits beantwoordt.

© BFM

Donderdag 18.45u, Bosuilstadion in Deurne

De harde kern van Antwerp houdt zich de hele middag — voor zover bekend — afzijdig, maar net voor de aftrap van de Europa Leaguewedstrijd tegen Frankfurt laten ze toch van zich horen. Op de nieuwe tribune 4, die na alle problemen eindelijk gebruikt mag worden, steken ze massaal vuurwerk af. De hele Bosuil wordt in rook gehuld, maar de wedstrijd kan uiteindelijk wel op het voorziene tijdstip van start gaan.

Het is een oud zeer op Antwerp: het frequent gebruik van Bengaals vuur op de tribunes. Verboden door binnen- en buitenlandse voetbalreglementen, maar blijkbaar toch zo moeilijk te bannen. Hoe de Antwerpfans het toch keer op keer klaarspelen om die sfeerfakkels en rookpotten toch binnen te smokkelen? “De vraag is eerder: waarom hebben de fans zoveel pyro afgestoken”, zegt een lid van de harde kern.

“We hadden met de club afspraken gemaakt, om geen pyrotechnisch materiaal te gebruiken. In de plaats mochten we grote tifo’s en veel vlaggen op de tribune gebruiken om extra sfeer te brengen. Alleen kregen we enkele uren voor de match begon plots de melding dat ook die tifo’s en vlaggen verboden werden. Tja, dan was het hek van de dam.” De harde supporterskern, die amper de laffe aanval op hun supporterscafé had verteerd, schoot in een colère en besloot tóch pyro mee binnen te smokkelen. En véél pyro. “Om de club misschien ergens wel een lesje te leren, ja.”

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Donderdag 19.50u, Bosuilstadion in Deurne

Aan het begin van de tweede helft, bij een 0-0 stand, wordt vanuit diezelfde tribune 4 een voetzoeker gegooid naar Frankfurt-doelman Kevin Trapp. De Duitser is zich eerst van geen kwaad bewust, tot de voetzoeker tussen zijn benen ontploft. De wedstrijd wordt even stilgelegd.

Via de stadionomroeper wordt het publiek een laatste keer gewaarschuwd: nog een keer onlusten en de wedstrijd wordt gestaakt. De rust op de Bosuil keert terug, tot minuut 91. Dan zijn het waterflesjes en zelfs een emmer zand die op het veld belanden. De teammanager van Antwerp gaat persoonlijk de fans kalmeren, met succes.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Donderdag 20.45u, Bosuilstadion in Deurne

In de toegevoegde tijd fluit de Deense scheidsrechter een strafschop voor Frankfurt na een tackle van Antwerpverdediger Almeida. Goncalo Paciencia zet zich achter de bal en zet in extremis de 0-1 op het bord.

Op de hoofdtribune springen zo’n 200 Duitse ‘VIP-supporters’ recht om het doelpunt ostentatief te vieren. Dat is niet naar de zin van enkele Antwerpsupporters, die hun frustraties willen uitwerken op de Duitsers. Er wordt geknokt en zelfs met een achtergelaten rollator naar de Duitsers gesmeten. De politie en de stewards grijpen in en halen de angel uit de aanval.

Alles gebeurt voor de ogen van de aanwezige ‘match delegate’ van de UEFA, die amper enkele rijen hoger zit. Hij is het die als aanwezige hoofdverantwoordelijke van de Europese voetbalbond het finale wedstrijdrapport moet afwerken. “En dat zal niet mals zijn. Die man werd echt lijkbleek. Hij was in shock. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt op een hoofdtribune”, zucht een getuige.

Hoe het komt dat er zoveel Duitse supporters op de hoofdtribune van de Bosuil zaten, tussen de Antwerp-aanhang? “Tja, dat zijn we als club verplicht, om 200 tickets aan Eintracht Frankfurt te geven, voor hun VIP’s”, klonk het bij de club. “Maar om ze dan op zo’n manier, midden in die tribune, zonder afscheiding of controle, te zetten? Zeker na zo’n dag? Voor de veiligheid zijn afwijkingen van die UEFA-regel altijd mogelijk”, zegt een ingewijde. “Men moet het alleen wíllen.”

Vooral omdat ook snel duidelijk was dat de delegatie van Eintracht Frankfurt niet alleen uit ‘brave oma’s en vrienden van het bestuur’ bestond. Zo werden er vlak voor de aftrap nog enkele kopstukken van de harde kern van Eintracht Frankfurt door Duitse spotters opgemerkt tussen die ‘VIP’s’ en uit de tribune verwijderd. “Er was maar één oplossing: nog voor de aftrap die mensen elders zetten, op een veiligere plek én goed omringd door stewards en veiligheidsmensen. Zoals dat ook bij andere clubs. Nu was dat absoluut niet het geval.”

“Het werd ook blijkbaar afgeraden door de politie, om geen olie op het vuur te gooien”, zucht een bevoorrechte getuige. “Maar daar zorgden ook de Duitse fans zelf voor. Enkelen onder hen gedroegen zich uitdagend, gingen op leuningen zitten in de weg van Antwerpfans, er waren al wat vloeken en bekers bier over en weer gevlogen. Dan moet je als club én politie meteen ingrijpen. Nu kwamen de stewards én politie véél te laat, toen de gevechten al begonnen waren.”

Donderdag 21u, Bosuilstadion in Deurne

Ook na het laatste fluitsignaal is de rust nog niet teruggekeerd op de Bosuil. De harde kern van The Great Old probeert via de hoofdtribune aan het bezoekersvak te geraken. Eén Antwerpse hooligan kruipt zelfs over de hekken het veld op, om voor het uitvak van de Duitse supporters te gaan protesteren. De oproerpolitie is echter meteen aanwezig en kan de rust snel terugbrengen.

© BELGA

Donderdag 23u30, August van de Wielelei in Deurne

De in totaal 107 opgepakte hooligans, 103 mannen en vier vrouwen, worden ruim na het laatste fluitsignaal en in kleine groepjes terug vrijgelaten en naar de parking van de Makro gebracht. “Er werd hen duidelijk gemaakt dat ze niets meer te zoeken hadden in Antwerpen en we keken er dan ook op toe dat ze de stad daadwerkelijk zouden verlaten”, zegt Migom nog. Dus ze mogen zomaar vertrekken, zonder boete of veroordeling? “Uiteraard werd een dossier opgesteld, die informatie wordt ook overgemaakt en gedeeld met de nodige instanties.”

Daags na de wedstrijd stuurt Antwerp een communiqué de wereld rond waarin de club stelt aangeslagen te zijn na alle gebeurtenissen. “Antwerp betreurt en veroordeelt elke vorm van geweld”, aldus de club. “Ook al zijn we zelf meer slachtoffer dan wie ook, we willen niet voor onze beurt spreken. We sturen straks in de vooravond een officieel communiqué uit wanneer we alle rapporten van politie en UEFA in ons bezit hebben, en we een duidelijk beeld hebben over wat er zich in het stadion afspeelde, maar ook in de uren en de dag voor de wedstrijd.”