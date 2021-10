Lava hertekent kustlijn La Palma met schiereiland van 19 hectare groot

De lava uit de vulkaan Cumbre Vieja op het Canarische Eiland La Palma stroomt al drie dagen in de oceaan, waardoor er een nieuw schiereiland is ontstaan. Het eiland van versteende lava is al 19 hectare groot en verlegt de kustlijn van La Palma zo’n 400 meter naar het westen. Drones en satellieten brachten het nieuwe eiland in beeld, kijk mee in bovenstaande video.

(sh)