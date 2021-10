Antwerp-supporter rukt rollator uit Nadia’s handen en duwt haar tegen de grond: “We dachten dat we in de business-seats veilig zaten”

Nadia en haar man keken gisteren uit naar een heerlijk avondje topvoetbal in het Antwerpse Bosuilstadion. Maar wat een ontspannende avond had moeten worden, mondde uit in een nachtmerrie vol geweld. Een vaste Antwerp-supporter gooide eerst de rollator van het koppel in de tribune en werkte daarna de vrouw tegen de grond. “Ik heb de hele avond en nacht gehuild en moest voor verzorging naar het ziekenhuis”, zegt de vrouw aangedaan.