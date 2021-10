Terwijl de gasproducenten en -exporteurs er goed aan verdienen, zorgt de stijging van de energieprijzen voor heel wat kopzorgen bij de consument. Maar kan je er als particulier ook niet wat aan verdienen door te investeren in aandelen, fondsen of futures? Of blijft de verwarming dit jaar niet opzetten en drie extra truien aantrekken de enige optie?