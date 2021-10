Echte liefde: Japanse prinses geeft keizerlijke titel op om met ‘controversiële’ oud-studiegenoot te kunnen trouwen

De Meghan en Harry van Japan worden ze genoemd. Prinses Mako (29) geeft haar keizerlijke status op voor de liefde, om te kunnen trouwen met haar oud-studiegenoot Kei Komuro (ook 29 jaar). De relatie van de twee veroorzaakt al jarenlang controverse in het land. Het probleem? Hij is “slechts” een gewone burger wiens moeder in de financiële problemen zit, en hij heeft – oh, schande – lang haar.