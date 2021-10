Franse politie zet weg af waar negen jaar geleden Alpenmoord plaatsvond

De Franse politie heeft al twee dagen de weg in Chevaline afgesloten waar in 2012 de mysterieuze viervoudige moord “Alpenmoord” plaatsvond, zo hebben Franse media en het Britse Sky News gemeld. Het gaat volgens de lokale autoriteiten niet om een nieuwe ontwikkeling in de zaak, maar om een procedure om het door de verschillende getuigen opgestelde scenario te timen.