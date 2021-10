Kasseien rijden én mijden met Gert Verheyen en Geert De Vlieger: “Dat is als spelen op een bevroren plein”

Anderlecht-Club Brugge én Parijs-Roubaix: zondag is een sporthoogdag. Voor Gert Verheyen en Geert De Vlieger is het leven echter bikkelhard. De ene is net dan onderweg naar de Bosuil voor Antwerp-AA Gent, de andere moet oog hebben voor Crystal Palace-Leicester godbetert. Dus gingen we deze week al eens over kasseien rijden met de voetbalanalisten annex wielertoeristen. Of was het kasseien mijden?

Voor de start: MacGyver leeft nog

“Ik sta zo scherp. Gooi mij een brood en het is gesneden.” Het is 9 uur ’s ochtends en Geert De Vlieger (49), slechts anderhalve kilogram boven zijn oude keepersgewicht, is gearriveerd chez Gert Verheyen (51). Met zijn Specialized. Die weegt nog geen zeven kilogram, maar kost wel vijf cijfertjes. En met een drinkbus waarvan het dopje een fietsbel is. “Zelf gemaakt. Ik ben eigenlijk MacGyver.”

Verheyen verschijnt met een ‘net uit bed’-look. Hij voelt zich “ellendig”, daags na een treintrip vol hindernissen naar Leipzig, voor de Champions League-wedstrijd van Club Brugge. “Dinsdag ben ik elf uur onderweg geweest, woensdag tien uur. Voor anderhalf uur voetbal. Reizen is vermoeiend. Meer dan fietsen.”

Het plan was om de kasseien van Parijs-Roubaix te verkennen met de twee koersende ex-voetballers van Anderlecht én Club Brugge. Eerste hinderpaal: De Vlieger moet straks naar Antwerp-Frankfurt. Een retourtje Noord-Frankrijk past niet in het tijdbestek. Nog een paaltje: hoewel hun lichaam ervoor gebouwd is, mijden ze de kasseien liever. En al zeker met dit kwakkelweer. “Niemand rijdt toch graag over kasseien?”, zegt Verheyen, voor wie de stenen van Roubaix onbekend terrein zijn.

De Vlieger: “Ik ook niet. Ik ben wel eens tot op de piste van Roubaix gereden van bij mij thuis.”

Verheyen: “Met de armen omhoog?”

De Vlieger: “Ja. Maar meer dan 30 centimeter boven die blauwe lijn durfde ik niet. Ik had niet veel voordien een patotter gezet. Schouder gebroken. Sindsdien zitten er een plaat en zeven vijzen in.”

Verheyen: “Ik ben een keer langs het parcours gaan kijken. Dan zie je hoe bol die kasseien liggen en hoe die auto’s daar met de onderkant over schuren. Ik vind Parijs-Roubaix vooral gevaarlijk. Als kijker zeg ik ook: hoe spectaculairder, hoe liever. Maar niet als spektakel samengaat met valpartijen. De laatste tien kilometer voor een massaspurt vind ik soms echt niet leuk om naar te kijken. En dat organisatoren, naar analogie met de Strade Bianche, opzettelijk grindstroken in het parcours leggen, is helemaal onnodig. Het is al gevaarlijk genoeg.”

De Vlieger: “Andere klassiekers rijd ik graag als wielertoerist, maar in Parijs-Roubaix zie ik de fun niet. Je moet al heel goed kunnen fietsen, hè. Met een mountainbike misschien. Maar met een koersvelo daar gaan dabberen? Je rijdt toch ook niet met een Formule 1-wagen op een rallyparcours? Na zestig kilometer…”

Verheyen: “… kunnen ze ons bijeenvegen.”

De Vlieger: “Of staan we met brokken langs de kant. Die coureurs steken een ander wiel, maar wij niet, hè. Dat is als voetballen op een bevroren plein. Dat is ook niet gemaakt om op te sjotten. Met kalklijnen die omhoog komen.”

© Kris Van Exel

Verheyen: “En schoeisel dat niet voldoet om recht te blijven.”

De Vlieger: “Nico de Bree (gewezen doelman én keeperstrainer van Anderlecht, red.) had daar wel een oplossing voor: kurken noppen, waar drie nageltjes door zaten. Alleen was dat niet toegelaten. Dus ging ik voor de match aan de arbiter mijn normale schoenen tonen. En dan liep ik snel nog naar binnen om die kurken gevallen aan te trekken. Als doelman moet je je kunnen afzetten. Dankzij die nageltjes had je grip in de bovenlaag. Alleen raakte je best geen tegenstander. Of die had een nagel in zijn been.”

Onderweg: de Porsche van Wout en Mathieu

Zijn kasseien echt verboden terrein? Wil het cliché niet dat Vlamingen met een baksteen én een kassei in de maag geboren zijn? “Heb je al eens een huis gezien, gebouwd uit kasseien?”, vraagt De Vlieger zich af. Goed dan, onze analisten-toeristen mogen kasseien mijden. Op de Huisepontweg in Wannegem na dan. Voor de foto. Er wordt naar banddiktes gekeken – 25 bij Gert, 28 voor Geert. Naar kaders: de Bianchi 57, de Specialized 58. Wordt er ook naar Parijs-Roubaix gekeken zondag?

Verheyen: “Ik ben onderweg naar Antwerp-AA Gent. Bij de regie zal de koers wel opstaan en op mijn telefoon kan ik eens piepen. Maar volgen? Neen.”

De Vlieger: “Ik heb uitzending op Play Sports. Crystal Palace-Leicester. (lacht niet) Ik zal ook hoogstens wat flarden tussendoor zien. Ik kijk soms wel ’s anderendaags, uitgesteld naar de koers. Dat vind ik makkelijker dan uitgesteld naar een match kijken.”

Verheyen: “Bij mij is het andersom. Uitgesteld koers kijken, neen. Terwijl ik veel voetbalwedstrijden achteraf zie. Omdat het moet. (lacht) Anders zou ik het wellicht ook niet doen. De dag dat ik met pensioen ga, kijk ik alleen nog naar de koers.”

Waarom kijken we meer uit naar Parijs-Roubaix dan naar Anderlecht-Club?

De Vlieger: “Parijs-Roubaix is langer geleden dan Anderlecht-Club Brugge. En toch ook net iets unieker dan de vierde keer Anderlecht-Club dit jaar. Zware conclusies kan je er ook al niet aan vastknopen: zelfs als Anderlecht wint, zullen ze Club Brugge plots niet bijgehaald hebben, hè. Anderlecht versus Club, dat is het vroegere Quick-Step tegen het huidige Quick-Step. Zelfs dan moet Club nog los kampioen spelen dit seizoen. Daar hebben ze voor gekocht.”

Is koers ook niet net iets heroïscher?

De Vlieger: “Koers heeft voor mij nog meer romantiek. Als klein ventje stond ik achter het doel bij Club Brugge en zag ik Birger Jensen, Raoul Lambert en Julien Cools uit de tunnel komen. Ik vroeg me af hoe dat daar zou zijn. Maar na al die jaren in het voetbal weet ik wat er achter elke deur staat. De magie is wel wat weg.”

Zeker na de onthullingen van de afgelopen week in het kader van Propere Handen.

Verheyen: “Mensen haakten toch ook niet af door doping in de koers? Nu, wat nu weer naar buiten komt, dat wil je eigenlijk niet geloven. Het wordt tijd dat het allemaal eens uitkomt. Ik hoop echt dat ze het volledig opkuisen. Iedereen die ook maar iets gedaan heeft, mag ervan tussen.”

De Vlieger: “Dan schieten er nog weinig over.”

Verheyen: “Kan me niet schelen.”

© Kris Van Exel

Is een deel van de magie niet dat Wout van Aert of Mathieu van der Poel, wereldtoppers in hun sport, minder blingbling zijn dan de absolute sterren in het voetbal? Meer benaderbaar.

Verheyen: “Wout en Mathieu rijden toch ook met een Porsche? Weet je wat zij niet hebben in vergelijking met een voetballer: veel tijd om nog iets anders te doen en dat ook tentoon te spreiden. Wout kan met zijn Porsche alleen naar zijn volgende hotel rijden. (lacht) Plus, een voetbalclub kan je afschermen. Zij trainen op de baan.”

De Vlieger: “Ik kwam Greg Van Avermaet gisteren nog tegen. Ik heb zelfs al eens meegereden. Wie kan er zeggen dat hij al eens met Club Brugge heeft meegetraind? (lacht) Straf eigenlijk dat zulke toprenners toch nog zichzelf moeten organiseren om samen te trainen.”

Verheyen: “Je kan ze ook geen heel jaar op hotel steken, natuurlijk.”

De finish: daar zijn de hespen van De Vlieger

Ooit kreeg De Vlieger de klop van de hamer. “Zat ik daar in een buskot in Smeerebbe-Vloerzegem of all places. Helemaal leeg. Ik geraakte geen molshoop meer over. Hoe ging ik thuis geraken? Tot mijn oog op een beenhouwer viel.”

Verheyen: “Twee rauwe koteletten gegeten?”

De Vlieger: “Sandwiches met préparé en een cola. Als doelman hoefde je nooit te denken aan het opslaan van voldoende brandstof.”

Vandaag komt er geen hamer langs op de 80 kilometer lange tocht, met 30,5 per uur gemiddeld. Wel wordt Verheyen in het slot gesloopt door De Vlieger. “Ik heb eens doorgetrokken. Ik reed toch al zo’n 54 toen Gert eraf moest.”

Verheyen: “Heb je zijn bovenbenen al eens gezien? Dat viel nooit op onder een voetbalshort. Tot je ermee onder de douche staat.”

De Vlieger: “Ik heb twee serieuze hespen, ja. Smalle Levi’s heb ik nooit kunnen dragen.”

Verheyen: “Aan mij is geen coureur verloren gegaan. Aan Geert wel.”

De Vlieger: “Toen ik stopte met voetballen, was ik het lopen helemaal beu. Ik heb zes maanden geen meter gedaan, zelfs niet in mijn hof. Wel een fiets gekocht. Ik heb die fysieke prikkel nodig. Als je een heel weekend in de studio hebt gezeten, is er niets zaliger dan maandag de fiets te nemen. Muziekje, af en toe een hert dat oversteekt. En ook wel nodig als je daar in een studio zit te vreten. (tot Verheyen) Maar ik heb gewoon meer gereden dit jaar dan jij.”

© Kris Van Exel

Verheyen: “Ik zit aan 5.000 kilometer. Een normaal aantal. Geert aan 14.000… Hij zou een goeie tijdrijder zijn. De eerste drie uur van de koers zo wat dom op de kop van het peloton rijden, niet?” (lacht)

De Vlieger: “Mørkøv heeft ook zulke bovenbenen. Ik zou een perfecte lead-out zijn.”

Remco Evenepoel en Greg Van Avermaet bewezen dat je als jeugdvoetballer op hoog niveau nog wielrenner kan worden.

Verheyen: “Het hangt af van je VO2Max (maximale capaciteit om zuurstof op te nemen, red.). Om de Tour te kunnen winnen, heb je 90 nodig. Terwijl 60, 65 voor een sjotter al heel goed is.”

De Vlieger: “Alleen bij AA Gent moet je meer hebben. Tenzij je Mboyo heet.” (lacht)

Verheyen: “Je moet wel het geluk hebben dat je dat ontdekt. Stel nu dat de voetbalcarrière van Evenepoel iets beter was gelopen? Dat hij als 17-jarige in de eerste ploeg van PSV kwam?”

De Vlieger: “En dan niet goed genoeg bevonden en in de eerste ploeg van Westerlo beland. Dan was die wellicht blijven sjotten.”

Verheyen: “Stel u voor. Dat zou pas stom geweest zijn.”

De Vlieger: “Wie wint zondag, Gert?”

Verheyen: “Ik gun het Yves Lampaert. Sympathieke gast.”

De Vlieger: “Ik ook. Of de Greg.”

Omdat die ook bij Beveren keepte?

De Vlieger: “Ook. En omdat het zo geëvolueerd is, met Van Aert en Van Der Poel, dat de rest niets meer lijkt te kunnen. Wat niet zo is.”

Verheyen: “Met Peter Vandenbempt reed ik de Smeysberg naar boven in 2 minuten 20. Wout en Remco tijdens het WK: 1 minuut 10. Dubbel zo rap. Als die mannen dus aan de meet zijn, ben ik pas halfweg. Hoe kan je nu zo snel met een fiets rijden?”