Van Hitlergroet tot vlaggen in brand: supporters van Maccabi Haifa slachtoffer van antisemitisme in Berlijn

Een agent in burger observeerde een man die probeerde “een vlag van de staat Israël aan te steken met een aansteker,” vertelde een politiewoordvoerster aan de krant Die Welt.

De Berlijnse politie onderzoekt nog andere incidenten: een fan zou de Hitlergroet hebben gebracht op het einde van de wedstrijd. De supporter werd geïdentificeerd en zal zich binnenkort moeten verantwoorden voor zijn daden.

Union Berlin won de wedstrijd met 3-0 in het Olympisch Stadion in Berlijn. De wedstrijd werd daar gespeeld omdat het stadion van Union Berlin niet voldoet aan de criteria van de UEFA.

“Dit gedrag is schandelijk en ontoelaatbaar,” aldus Dirk Zingler, voorzitter van Union Berlin. Hij legde een verklaring af waarin hij zich verontschuldigde aan diegenen die het doelwit waren van de beledigingen. “Antisemitisme is helaas nog steeds aanwezig in onze samenleving, ook in de stadions.”

“We zullen discriminatie nooit tolereren. Het is belangrijk dat we waakzaam blijven en onvermoeibaar werken aan het bestrijden van dit soort uitspraken,” voegde de Duitse clubvoorzitter nog toe. Hij verzekerde ook dat hij “het politieonderzoek zal steunen met alle mogelijke bronnen van informatie.”

Dit soort “antisemitische incidenten tonen aan dat er nog steeds een wijdverspreide vijandigheid is tegenover joden in het voetbal,” vertelde de regeringscommissaris voor bestrijding van antisemitisme, Felix Klein, aan de kranten van de Funke Groep.

“Ik ben teleurgesteld dat er in plaats van eerlijkheid en respect, haat en geweld werd verspreid door de Duitse fans. En dat op deze historische locatie,” zei hij verwijzend naar het stadion dat in de 1936 door de nazi’s werd gebouwd om te Olympische Spelen te organiseren.

“Ik zou een beroep willen doen op alle clubfunctionarissen om het fenomeen nog meer dan voorheen aan te pakken,” besloot hij.