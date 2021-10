Gevreesde faillissementsgolf blijft (vooralsnog) uit

Het aantal faillissementen dat door de handelsrechtbanken wordt uitgesproken, blijft maand na maand laag. Ook in september gingen in heel België, op Brussel en Oost-Vlaanderen na, minder bedrijven over de kop dan de voorbije jaren, zo meldt handelsinformatiekantoor Graydon: van januari tot en met september gingen 4.753 ondernemingen failliet. Dat zijn er 1.380 (of 22,5 procent) minder dan in dezelfde periode in 2020. Tegenover 2019 gaat het zelfs bijna om een halvering.

De daling is te danken aan een reeks coronamaatregelen, zoals premies, betalingsuitstel en tijdelijke moratoria op faillissementen. De huidige lage faillissementscijfers zijn met andere woorden kunstmatig, aldus Graydon. “Zolang de fiscale en sociale administraties terughoudend blijven met betrekking tot het dagvaarden ter faling – een houding waarvan we verwachten dat die minstens tot eind dit jaar wordt volgehouden – én er betalingsuitstel verleend wordt, rekenen we op een blijvend laag niveau van faillissementen”, zegt het handelsinformatiekantoor vrijdag. (krs)