Even van hun paarse hart een steen maken: Marc Brys en Rafael Romo kunnen hun geliefde Beerschot vanavond kopje-onder duwen

De twee promovendi van vorig seizoen, die toen nog zo sterk uit de hoek kwamen, zijn stevig afgegleden. Vanavond kijken OHL en Beerschot mekaar recht in de ogen voor een kelderkraker. Voor coach Marc Brys en doelman Rafael Romo wordt het extra bijzonder, want de Ratten zitten behoorlijk diep in hun hart. Ze kunnen hun ex-lief nog dieper in de put duwen óf bij een nederlaag zelf zwaar in de problemen komen.