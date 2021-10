Chinese bevolking zou komende decennia kunnen halveren

De meest recente volkstelling in China toont aan dat het geboortecijfer in het land teruggevallen is tot 1,3 kinderen per vrouw. En dat ligt ver onder het gemiddelde van twee kinderen per vrouw dat nodig is om de populatie stabiel te houden. Onderzoekers waarschuwen daarom dat binnen 45 jaar de Chinezen nog maar met half zo veel zullen zijn als nu. En als het geboortecijfer in China nog verder zou dalen naar 1 kind per vrouw, dan zou die halvering al tegen 2029 werkelijkheid kunnen worden.

De daling in het Chinese bevolkingsaantal is te wijten aan verschillende factoren. Zo zijn er meer mensen ouder dan 60 jaar (18 procent), dan dat er jonger dan 17 jaar zijn (17 procent). Daardoor zal het sterftecijfer binnen enkele jaren waarschijnlijk hoger liggen dan het geboortecijfer.

Ook door de economische situatie in China is het voor veel gezinnen onbetaalbaar geworden om meerdere kinderen te krijgen. Daarnaast is er ook een probleem met de gender-balans. Door de één kind-policy die in 1979 werd ingevoerd, kregen jongens de voorkeur. Veel vrouwen die zwanger waren van een meisje besloten om hun zwangerschap te beëindigen. Daardoor heeft China nu in verhouding 105 mannen voor elke 100 vrouwen. Uit de bevolkingstelling van dit jaar zou blijken dat er bijna 35 miljoen mannen meer zijn dan vrouwen.

China heeft decennialang geprobeerd om de snel groeiende populatie in te perken door een strikt limiet te leggen op het aantal kinderen dat een koppel mocht krijgen. Maar nu draaien ze die regels snel weer om nu het bevolkingsaantal de andere kant uitgaat.

In 2013 mochten Chinese koppels die al een kind hadden dan toch een tweede kind krijgen. Twee jaar later mocht iedereen twee kinderen krijgen en afgelopen augustus kondigde de overheid aan dat Chinese koppels drie kinderen mogen krijgen.

Ook werd er afgelopen week beslist om abortussen die “niet medisch noodzakelijk zijn” terug te dringen.

(sgg)