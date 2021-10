De koers is van ons, de zilveren Effie-award ook: campagne van Het Nieuwsblad valt in de prijzen

Het Nieuwsblad is donderdagavond in de prijzen gevallen tijdens de prestigieuze Effie-awards 2021, de jaarlijkse hoogmis van de reclamewereld in ons land. De Effie-awards bekronen de meest effectieve en impactvolle marketing- en communicatiecampagnes van het afgelopen jaar. De campagne ‘De koers is van ons’ kreeg van de dertigkoppige jury een zilveren award.

“De koers zit in het DNA van Het Nieuwsblad,we gebruiken het wielrennen dan ook dankbaar om nieuwe abonnees te werven en onze naambekendheid nog te versterken”, zegt marketingdirecteur Dries Vereecke. “De jury was vooral onder de indruk van onze actie naar aanleiding van de afgelaste corona-editie van de Ronde van Vlaanderen, waarbij we de namen van zorgverleners met dezelfde familienaam als bekende wielrenners, op de Koppenberg hadden gekalkt.”

De campagne werd gerealiseerd door het Antwerpse communicatiebureau LDV United, dat met nog drie andere campagnes scoorde en werd uitgeroepen tot Effie-Agency of the year. (krs)