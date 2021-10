IN BEELD. Een sprookje met alles erop en eraan: het eerste koninklijke huwelijk in Rusland sinds de revolutie

George Mikhailovich Romanov, een afstammeling van de voormalige keizerlijke familie van Rusland is in het huwelijksbootje gestapt met zijn Italiaanse bruid Victoria Romanovna Bettarini. Daarmee is het de eerste koninklijke bruiloft die plaatsvindt op Russische bodem sinds de tijd van de tsaren, meer dan een eeuw geleden.

De Russisch-orthodoxe huwelijksceremonie vond plaats in de Izaäkkathedraal in Sint-Petersburg. Onder de honderden gasten was er ook wat Europese royalty aanwezig. Ook de moeder van de bruidegom was: groothertogin Maria Vladimirovna van Rusland. Zij is de zelfverklaarde erfgenaam van de Russische troon.

De overgrootvader van Romanov, groothertog Kirill Vladimirovich, vluchtte naar Finland tijdens de Russische Revolutie. Iets later verhuisde hij met zijn familie naar West-Europa, zijn achterkleinzoon werd geboren in Madrid, Spanje. Hij verhuisde in 2019 naar Moskou.

De Romanov-dynastie regeerde zo’n 300 jaar over Rusland, tot de bolsjewieken in 1917 in opstand kwamen en tsaar Nicolas II, zijn vrouw en vijf kinderen vermoorden in 1918. Het huwelijk van Romanov en Bettarini is het eerste huwelijk op Russische bodem sinds dat van tsaar Nicolas de tweede zelf.

