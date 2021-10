“Combi ging meerdere keren over de kop”: twee inspecteurs en autobestuurder zwaargewond na zware botsing

Bij een zwaar ongeval met een politiecombi op de Torhoutbaan in Ichtegem zijn vrijdagavond drie zwaargewonden gevallen, waaronder twee politie-inspecteurs. Een prioritair rijdende combi kwam in botsing met een BMW. De ravage op de weg was groot.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond rond 17.40 uur op de Torhoutbaan in de richting van Ichtegem. Een politiecombi met aan boord twee mannelijke inspecteurs was op weg naar een dringende interventie. Het verkeer voor de politiewagen ging elk aan de kant om de combi vrije baan te laten in het midden van de weg. Een bestuurder van middelbare leeftijd die in een BMW reed sloeg op dat moment echter linksaf om de Hoefijzerstraat in te rijden. Wellicht had hij de aankomende politiewagen niet opgemerkt. Het kwam tot een erg zware botsing.

Combi over de kop

De BMW werd links in de flank geraakt en beide wagens werden weg gekatapulteerd. De combi zou volgens getuigen drie maal over de kop zijn gegaan en eindigde op de wielen aan de linkerkant van de weg. De BMW werd naar de overkant geslingerd en kwam tussen een boom tegen een paal tot stilstand. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werden twee ambulances, een mug, tal van politie en brandweerlieden van posten Torhout, Gistel, Oostkamp en Oostende ter plaatse gestuurd. Er was een half uur werk om de bestuurder van de BMW uit de wagen te bevrijden. “Zowel hij als de twee inspecteurs zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele van politiezone Kouter.

© jhm

© jhm

Het is een combi van Kouter die betrokken was bij het ongeval, maar politiezone Oostende doet de vaststellingen. “We kregen na een uur de melding dat de inspecteurs buiten levensgevaar zijn. Zij werden naar het ziekenhuis van Roeselare gebracht omdat ze door het feit dat ze over de kop gingen traumaletsels konden opgelopen hebben.” Door het ongeval was de Torhoutbaan urenlang afgesloten. De weg was een grote ravage want er lagen enorm veel brokstukken op de weg. Wellicht komt er geen deskundige ter plaatse.

Tweede crash met combi in vier maanden

Voor politiezone Kouter gaat het om het tweede ongeval met een politiecombi in 4 maanden tijd. Op 4 juni crashte ook al een combi die prioritair reed en op een auto botste. Dat gebeurde ook langs de Torhoutbaan, amper 500 meter verder van het ongeval nu. De omstandigheden waren gelijkaardig want het wegdek was toen ook glad door de regen en het ging om een voertuig die afsloeg. “Net zoals nu was ook die politiecombi perte totale”, vervolgt Annemie Wittesaele. “Het gaat om geleasde voertuigen en die combi werd intussen vervangen. Ook dat zal nu weer gebeuren zodat de operationele werking van de politieploegen niet in het gedrang komt.”

© jhm