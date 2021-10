Ook Zlatan Ibrahimovic wordt 40: hoe komt het dat steeds meer topsporters hun carrière zo lang kunnen rekken?

Zlatan Ibrahimovic maakte vorig seizoen nog zestien doelpunten voor AC Milan en staat nog steeds aan de (sub)top van het Europese voetbal. Al loopt het dit seizoen niet allemaal op wieltjes voor de 40-jarige Zweed. Bijna meteen na zijn terugkeer van een zware knieblessure die hij opliep in mei, stond hij half september opnieuw aan de kant met een ontsteking aan de achillespees. Maar in die ene wedstrijd tegen Lazio was hij bij zijn invalbeurt meteen weer trefzeker. Niet de moeilijkste goal uit zijn carrière, maar je moet het toch maar doen als 40-jarige en amper drie maanden na een zware knieoperatie.

“Zolang ik het verschil kan maken ga ik door”, zei Ibrahimovic dik twee jaar geleden aan het Nederlandse Voetbal International nadat hij een knieblessure opliep bij Manchester United. Twee jaar eerder scheurde Ibrahimovic op 36-jarige leeftijd al eens de voorste kruisbanden van zijn knie en leek zijn carrière voorbij te zijn. In Sport/Voetbalmagazine stond afgelopen week te lezen hoe verwonderd de topdokter die hem toen opereerde was over de uitstekende staat van het lichaam van Ibrahimovic. “Zijn gewrichten, spieren en andere delen van zijn knie waren in perfecte staat. Het zag eruit alsof het om een vijftienjarige jongen ging”, zei dokter Freddie Fu Ho-Keung na de operatie.

Afgelopen week is dokter Freddie Fu op 70-jarige leeftijd overleden aan een slepende ziekte. Zlatan dankte hem op sociale media voor alles wat hij voor hem deed: “Freddie Fu gaf mijn carrière een tweede kans. Dankzij hem sta ik nog steeds aan de top.”

Mentaal het zwaarst

Zlatan is lang niet de enige topsporter die de grens van 40 jaar overschrijdt. Het is bovendien een trend die zich in verschillende sporten doorzet. Onder anderen American Football-ster Tom Brady (44), ex-wereldkampioen wielrennen Alejandro Valverde (41) en toptennisser Roger Federer (40) presteren nog op topniveau. Volgens inspanningsfysioloog Peter Hespel mogen we niet onderschatten hoe zwaar dat mentaal is. “In principe zouden alle wielrenners tot hun 40ste kunnen blijven doorgaan”, zegt Peter Hespel. “Maar voor de meeste is dat gewoon mentaal niet haalbaar om tot en met die leeftijd gedisciplineerd te blijven leven. Hoe ouder je wordt, hoe meer je moet trainen om hetzelfde niveau te halen. Ik ken heel wat wielrenners van een zekere leeftijd die er ferm tegenop kijken om telkens nog op hun fiets te kruipen voor een training.”

Nochtans is het bij uithoudingssporten dus ‘makkelijker’ om langer door te gaan. Zo zijn bijna alle winnaars van de Ironman triatlons gemiddeld tussen de 35 en de 40 jaar. “Zeker in het wielrennen is de kans op blessures een pak kleiner. Dat is een sport met minder impact op de pezen, botten en gewrichten. In de pure uithoudingssporten kunnen atleten veel langer meegaan, omdat het uithoudingsvermogen niet per se afneemt bij verouderen. De voorwaarde is natuurlijk wel dat je gemotiveerd blijft om te trainen.”

Veel meer complete atleten

Tegenwoordig kunnen ook meer en meer voetballers, tennissers en basketters hun carrière langer rekken. “Men is meer en meer gaan beseffen – in welke sport dan ook – dat globale atletische ontwikkeling zeer belangrijk is. Vroeger speelden tennissers enkel tennis, voetballers enkel voetbal en basketters enkel basket. Die tijd is volledig voorbij. Krachttrainingen, stabiliteitsoefeningen en blessurepreventie zijn nu superbelangrijk.”

Volgens Hespel zijn het enkel de atleten die zich een volledige carrière uitsloven die het tot en met hun veertigste kunnen volhouden op topniveau. “Topsporters die zo lang meegaan zijn altijd degene die zichzelf doorheen hun hele carrière op en top verzorgd hebben. In het geval van Ibrahimovic wil dat zeggen dat hij zichzelf naast als voetballer ook ontwikkeld heeft als atleet met veel kracht- en uithoudingstrainingen. In de meeste gevallen zorgt dat dan ook voor minder blessures, waardoor een sporter zijn loopbaan langer kan rekken. Als je het ontbloot bovenlijf van Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo of pakweg Rafael Nadal ziet, dan weet je genoeg. Dat zijn echte atleten die zich onderscheiden van ‘gewone’ voetballers of tennissers.”

