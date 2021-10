OVAM-topvrouw Henny De Baets geeft eindelijk haar versie van PFOS-affaire, maar krijgt het maar half uitgelegd

OVAM-topvrouw Henny De Baets had wel wat uit te leggen aan de onderzoekscommissie rond PFOS. Toen het schandaal losbarstte, kwam zij heel nadrukkelijk in het vizier omdat haar dienst had nagelaten de bevolking in te lichten over de vervuiling in Zwijndrecht. Maar die knoop hakte zij niet door, onderstreept ze. “De kabinetten van ministers Ben Weyts en Joke Schauvliege besloten dat er geen elementen waren voor communicatie.”