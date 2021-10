Vooruit: “Geef studenten maand tijd om van opleiding te veranderen zonder kosten”

Nog te weinig studenten veranderen van richting tijdens het jaar, ook al is duidelijk dat ze er niet op hun plek zitten. De voorbije jaren koos amper een op de twintig startende studenten voor zo’n heroriëntering. Onderzoek toont nochtans aan dat ze bij een vroeger overstap meer kansen op slagen hebben.

Volgens de partij Vooruit heeft dat voor een stuk te maken met de financiële drempels. Hogescholen en universiteiten passen nu allemaal andere regeltjes en terugbetalingen toe, afhankelijk van het moment van de overstap. Vlaams Parlementslid Hannelore Goeman stelt daarom voor om studenten één maand bedenktijd te geven zónder kosten. “De zoektocht naar de juiste studiekeuze mag niet afhangen van je portemonnee”, zegt ze.

250 euro ingehouden

Studenten die overstappen in de eerste maand van het academiejaar krijgen nu meestal de vaste kosten – 247,9 euro – niet terugbetaald van het totale inschrijvingsbedrag van 961,9 euro. Belangrijke kanttekening: wie verandert van opleiding binnen dezelfde hogeschool of universiteit moet die vaste kosten niet opnieuw ophoesten. Dat geldt ook voor de associaties, die verschillende universiteiten en hogescholen groeperen. Maar het Vooruit-voorstel slaat vooral op heroriënteringen buiten instellingen en associaties om.

“Er is ook een uniform beleid nodig, zodat de regels voor alle studenten aan eender welke instelling duidelijk zijn”, zegt Goeman. Vooral voor wie later overstapt, zijn er nu grote verschillen. Aan de ene unief wordt een extra deel van het inschrijvingsgeld ingehouden vanaf 1 december, terwijl dat aan de andere hogeschool 1 november is. Vooruit wil ook een plafond en stelt voor om nooit meer dan de helft van het inschrijvingsgeld – of 480,95 euro van de 961,90 – in te houden, terwijl dat nu bij heroriënteringen in het tweede semester vaak meer dan 500 euro is.

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zegt het voorstel te bekijken.