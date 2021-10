Justitie wil meelezen met onze Whatsapp-berichten, en daar worden privacy-experts zenuwachtig van

© NurPhoto via Getty Images

Een wetsontwerp van de federale regering om politie en justitie toegang te geven tot de Whatsapp-berichten van verdachten, maakt privacy-experts zenuwachtig. Een groep van 81 internationale experts en organisaties vraagt de regering om de plannen te schrappen. “Als de wet er in deze vorm komt, voegen we ons bij in het rijtje van Rusland, China en Saudi-Arabië.”