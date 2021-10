Ongepaste opmerking van commissaris en ‘de verkrachter’ als bijnaam: kritiek op Britse politie in zaak-Everard stapelt zich op

De veroordeling tot levenslang voor de Britse agent Wayne Couzens had een opluchting moeten zijn. Want eindelijk is er gerechtigheid voor de 33-jarige Sarah Everard die in maart vermoord werd. Maar nu aan het licht gekomen is dat de man de bijnaam ‘verkrachter’ kreeg van zijn collega’s en het feit dat commissaris Philip Allot zei dat “Everard zich niet had mogen laten doen” zorgt ervoor dat de kritiek op de Britse politie luider dan ooit klinkt.