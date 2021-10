Westerlo verstevigt koppositie in 1B na overwinning tegen Lommel

Op de zevende speeldag van de 1B Pro League ontving leider Westerlo op vrijdag Lommel SK. Het werd 2-0 in Het Kuipje.

Na een eerste helft zonder doeplunten, maar wel wat doelgevaar, was het Westerlo dat het beste uit de kleedkamers kwam. Daci scoorde in de 56e minuut de openingstreffer. Nog geen vijf minuten later verdubbelde Van Eenoo op aangeven van Bernat de score voor de competitieleider (60.) en zette de 2-0 eindscore op het bord.

Door de overwinning blijft Westerlo aan de leiding in het klassement met voorlopig 7 punten voorsprong op eerste achtervolger Lierse. Lommel staat na het verlies voorlopig derde.