Aarzelend of met volle goesting, “eindelijk mogen we weer met ons hele gezicht enthousiasme uitstralen”

Vandaag is de dag. Zonder-masker-dag. Glimlachdag. De dag waarop ik weer gezichten zal zien. Vijftien maanden hebben ze die moeten verstoppen: de bakker, de restauranthouder, de kassadame. Maar nu is het De Bevrijding. En waar de een aarzelend in het maskerloze leven stapt, springt de ander er met twee voeten tegelijk in. “Eindelijk mogen we weer met heel ons gezicht ons enthousiasme uitstralen.”