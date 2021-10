Dubai hoopt op “meest uitzonderlijke wereldexpo ooit”

De wereldtentoonstelling in Dubai is feestelijk van start gegaan, met een jaar uitstel wegens de coronacrisis. Voor minder dan “de meeste uitzonderlijke Expo in de geschiedenis van het evenement” doet de emir van Dubai, sjeik Mohamed bin Rashid al-Maktoum (72), het niet. En dus zong Andrea Bocelli donderdagavond tijdens de openingsceremonie van Expo 2020 – de naam is ondanks het jaar vertraging niet veranderd – en was er veel feestgedruis en vuurwerk rond het gloednieuwe expoterrein even buiten de woestijnmetropool.

Tot 31 maart tonen bijna tweehonderd landen fier hun paviljoenen – voor België de Green Arch, een sierlijk gebouw van de architectenbureaus Assar en Vincent Callebaut, en gebouwd door Besix. Er zijn ook drie centrale paviljoenen, allemaal rond de megakoepel Al-Wasl (“de verbinding”), 67 meter hoog, met een diameter van 130 meter. Dubai rekent op zo’n 25 miljoen toeschouwers. (jdc)

© AFP

© AFP