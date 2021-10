De Croo wil niet te veel knabbelen aan de voordelen van profvoetballers, tegen zijn vicepremiers in

Premier Alexander De Croo wil jaarlijks 30 miljoen euro ophalen door te knippen in het sociale en fiscale voordeel van voetballers. Alleen is er in die voordelen veel meer te rapen, tot wel 200 miljoen. Bevoegde vicepremiers Vandenbroucke en Van Peteghem wilden dan ook veel meer bijschaven. De verwachting is dat het gunstregime voor sporters dit weekend als pasmunt wordt gebruikt bij de begrotingsbesprekingen.