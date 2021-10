Geboren leider met onverstaanbaar accent: Jack Hendry veegt alle scepsis na transfer van tafel

Op nog geen twee jaar tijd van de vergetelheid in Australië naar defensieleider bij Club Brugge: de opmars van Jack Hendry (26) is spectaculair. Na een stuntseizoen bij KV Oostende bleek de verdediger met 4 miljoen euro een koopje voor Club. Ondertussen verbijt clubicoon Mechele zijn ontgoocheling op de bank. De reden? Hendry is een geboren leider. “En daar loopt onze groep niet van over”, aldus Philippe Clement.