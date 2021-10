Ingevallen Daan Heymans sleept met assist gelijkspel uit de brand met Venezia, Faes en Foket onderuit met Reims

In Italië ging Venezia, waar Daan Heymans op de bank begon, op bezoek bij Cagliari. Het werd 1-1. Baldé opende de score voor de thuisploeg in de 19e minuut. Pas in de toegevoegde tijd kon Venezia de aansluitingstreffer maken: Busio kreeg de bal perfect aangespeeld door de in de 77e minuut ingevallen Heymans en vond de netten (90.+2). Promovendus Venezia staat na zeven speeldagen op de 17e plaats met 5 punten.

In de Nederlandse Eredivisie ontving FC Groningen op speeldag acht FC Twente. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Cyril Ngonge stond in de basis voor Groningen en maakte het openingsdoelpunt in de achtste minuut. Groningen zag twee doelpunten afgekeurd worden door de VAR. Twente maakte de aansluitingstreffer in de 74e minuut via Ugalde. Door het gelijkspel staat FC Groningen voorlopig op de 15e plaats in het klassement met 6 punten.

Op de negende speeldag van de Franse Ligue 1 keken RC Lens en Stade Reims mekaar in de ogen. De thuisploeg won met 2-0. Bij Reims stonden Wout Faes en Thomas Foket de hele wedstrijd op het veld. De bezoekers moesten na 45 minuten spelen met 10 verder. Na overleg met de VAR kreeg Ekitike rood voor een gemene tackle. Een minuut later kreeg Lens een penalty, die werd omgezet door Kalimuendo (45.+1). Diezelfde Kalimuendo maakte in het begin van de tweede helft zijn tweede van de avond op aangeven van Sotoca, 2-0 voor Lens (52.) en ook meteen de eindscore. Door het verlies zakt Stade Reims naar een voorlopige 12e plaats met 10 punten.