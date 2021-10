Mbaye Leye geeft vlijmscherp interview na kansloze nederlaag: “Deze club heeft een persoon nodig waarvan de spelers schrik hebben”

LEES OOK. Hallucinant: Standard-fans bestormen veld en eisen uitleg van spelers na nederlaag

Standard-coach Mbaye Leye gaf bij Eleven Sports een opvallend interview na de wedstrijd. “Na 18 minuten staat het al 3-0. De spelers waren bang en durfden niet te voetballen. Ze hadden schrik om beslissingen te nemen”, was Leye scherp voor zijn spelers.

Net na de rust bestormden enkele Standard-supporters het veld om fel in discussie te gaan met de spelers. Nadien herpakte Standard zich wel, en het speelde een betere tweede helft. “Het is erg dat ze de supporters nodig hebben die op het terrein komen om toch wat beter te spelen. Deze club heeft iemand nodig waarvan de spelers schrik hebben. Ik ben het beu om steeds de boosdoener te zijn.”

LEES OOK. Onwaarschijnlijke taferelen: misnoegde Standard-supporters gooien tennisballen, betreden het veld en gaan fel in discussie met spelers

Op de vraag of de nederlaag aan de onervarenheid van de jongeren lag, was Leye duidelijk. “Het zijn niet enkel jongeren. Nadat de supporters kwamen, stonden nog steeds dezelfde jongeren op het terrein. Maar er was grinta in de tweede helft, en ze speelden met meer maturiteit. Zoals ik al zei: mijn werk is om de spelers te trainen. Ik doe alles wat ik kan met wat ik ter beschikking heb. Ik herhaal het: ze hebben iemand nodig om schrik van te hebben. Dat is de oplossing. Deze club heeft personaliteit en grinta nodig. Mijn job is niet om de boosdoener of de weldoener te zijn, of een mix ertussen.”

“Je moet altijd het hoofd omhoog houden en in de kwaliteiten van de groep geloven”, ging Leye verder. We moeten ons herpakken, wat de situatie ook moge zijn. Voor mij waren Michel Preud’homme en Philippe Montanier hier trainer. Volgens mij is het duidelijk: je moet kwaliteit hebben om te slagen en om het niveau te halen dat Standard verdient”, leek Leye nog een sneer uit te delen naar de gebrekkige kwaliteit in de selectie.

© BELGA

Of Leye dan nog wel de juiste persoon is om de situatie om te keren? “Ik ben de juiste persoon om het te doen. Dat is niet het probleem. De mentaliteit moet gewoon beter. We moeten verder. We moeten de jongens nog meer motiveren. Ik zou willen dat we zelfs zonder de tussenkomst van de supporters dezelfde reactie hebben als vandaag in de tweede helft. Iedereen moet nu goed reageren”, besloot de 38-jarige coach.