Eerste parlementsverkiezingen in Qatar zullen geen verandering brengen

Bijna 300 mensen, onder wie nog geen 30 vrouwen, hebben zich kandidaat mogen stellen voor de 30 zetels binnen de adviesraad (Majlis al-Shura). Vijftien andere plekken zullen rechtstreeks worden toegekend door emir Tamim ben Hamad Al-Thani, die een vetorecht heeft voor alle beslissingen die de Majlis al-Shura neemt. Tot nu koos de emir alle 45 leden van dat orgaan zelf.

De bevoegdheden van de Majlis al-Shura worden ook uitgebreid, al behoudt de emir zijn vetorecht. Tot nu hadden de leden weinig te zeggen, maar voortaan kunnen ze wetsvoorstellen indienen, de begroting goedkeuren of ministers ontslaan.

Geen verandering

In de Golfregio beschikt enkel Koeweit over een verkozen parlement. Experts verwachten niet dat het in Qatar snel zo ver komt, aangezien politieke partijen er verboden blijven. Enkel nazaten van Qatarezen die reeds in 1930 inwoner van het land waren, krijgen het recht om te stemmen of zich kandidaat te stellen. Om dit te bewijzen moeten kandidaten kunnen terugvallen op documenten die stammen uit de tijd dat Qatar viel onder Brits protectoraat. Leden van de belangrijke al-Mourrastam dreigen op die manier uit de boot te vallen. Zo’n 60 procent van de bevolking zou deel uitmaken van die stam.

Behalve families die pas na 1930 werden genaturaliseerd, worden ook ministers, militairen of gemeenteraadsleden uitgesloten van de stemming. Leden van de koninklijke familie mogen zich geen kandidaat stellen, maar hebben wel stemrecht.

Primeur

De parlementsverkiezingen in Qatar zijn de allereerste voor het land, al kreeg de bevolking de afgelopen jaren al enkele keren een voorproefje van democratie. Zo waren er lokale verkiezingen en stemmingen over grondwetshervormingen.

Tijdens de twee weken durende campagne werden hier en daar politieke bijeenkomsten gehouden. Tv-debatten waren er dan weer niet voor dit feest van de democratie. De staatszender beperkte zich tot het uitzenden van duidelijk geformatteerde reclamespots.

De autoriteiten vrezen dat de stemming zou kunnen worden uitgebuit door de traditionele buren en rivalen van Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die volgens Qatarese functionarissen gekant zijn tegen verkiezingen in Qatar.