Gert De Mangeleer en Joachim Boudens openen “intieme versie” van Hertog Jan in Antwerpen

Bijna vier jaar na de sluiting van hun driesterrenrestaurant Hertog Jan in Zedelgem keren topchef Gert De Mangeleer en gastheer Joachim Boudens terug naar de topgastronomie. Het duo opent in Antwerpen een gastronomisch restaurant met de naam Hertog Jan at Botanic. Dat hebben ze beiden zaterdag aangekondigd.

In 2018 kondigden De Mangeleer en Boudens de sluiting aan van hun driesterrenrestaurant Hertog Jan in Zedelgem. Het duo wilde ruimte creëren voor nieuwe ideeën en zaken.

Intussen opende de Hertog Jan Restaurant Group L.E.S.S. Eatery in Brugge, dat met chef Ruige Vermeire na ruim een half jaar een eerste ster verzilverde. Hun restaurant Bar Bulot, dat met chef Pieter Lefevere en gastheer Maxime Depreitere focust op een klassieke keuken, zag in 2019 het licht in Brugge. In 2021 werd Bar Bulot door Gault&Millau verkozen tot “Brasserie van het jaar”.

Maar de topgastronomie bleef wenken. Bij Hertog Jan at Botanic ontvangen De Mangeleer en Boudens telkens twee weken per maand hun gasten. Het wordt een intieme zaak met 22 couverts in het historische kader van Botanic Sanctuary Antwerp, op de voormalige Elzenveld-site midden in de stad.

Hertog Jan at Botanic moet “een nieuw en spannend hoofstuk in hun gastronomische verhaal” worden, dat “hier en daar de link legt met het verleden maar gasten vooral opnieuw hoopt te verrassen”.

Het Hertog Jan team werkt volgens het Japanse principe “Omakase”. “Het is een manier van dineren waarbij de gast zich volledig overgeeft aan de kunsten van de chef. Omakase betekent ongeveer ‘ik laat het aan jou over’. De chef krijgt carte blanche om te bereiden wat hij of zij op dat moment passend vindt”, luidt het.

Hertog Jan at Botanic is vanaf dinsdag 5 oktober open voor het publiek.