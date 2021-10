Ecuador wil honderden gedetineerden vrijlaten na dodelijke rellen, stuurt 3.600 agenten en militairen naar gevangenissen

De regering van Ecuador is van plan tot tweeduizend gedetineerden vrij te laten vanwege overbevolking in de gevangenissen. Dat besluit volgt op rellen in een gevangeniscomplex in de stad Guayaquil eerder deze week, waarbij zeker 118 gedetineerden om het leven kwamen. Gevangenishoofd Bolivar Garzon stelde dat voornamelijk ouderen, vrouwen en gevangenen met beperkingen of terminale gedetineerden in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating.

Dit jaar waren er al meerdere bloedige confrontaties tussen rivaliserende bendes in de overbelaste gevangenissen van het land. Er zitten zo’n 39.000 mensen vast in de 65 gevangeniscomplexen in Ecuador, terwijl die zijn ingericht voor grofweg 30.000 gevangenen.

Deskundigen becijferden bovendien dat de overheid tegenover de 1.500 huidige cipiers er 3.000 tekortkomt. Corruptie tiert welig in de gevangenissen, waardoor gedetineerden aan allerlei verboden waren kunnen komen, waaronder wapens en munitie.

Bij het oproer in Guayaquil vielen naast dodelijke slachtoffers ook meer dan tachtig gewonden. Zes gedetineerden zouden zijn onthoofd. Een politiemacht van honderden agenten groot wist het complex donderdag veilig te stellen, nadat het leger eerder het terrein had omsingeld.

Volgens het hoofd van de Ecuadoraanse gevangenisdienst waren de rellen in Guayaquil aangewakkerd door “een strijd om de controle door georganiseerde misdaadgroepen”. Rivaliserende bendes zouden banden hebben met internationale drugscriminelen - voornamelijk de Mexicaanse Sinaloa- en Jaliscodrugskartels - en strijd voeren om smokkelroutes.

De overheid heeft vanwege de onrust 3.600 extra politiemensen en militairen naar de gevangenissen in het land gestuurd. Ondertussen verzamelen zich bij een mortuarium in Guayaquil tientallen familieleden van gevangenen, die het lichaam van hun geliefde komen ophalen of uitsluitsel willen krijgen over hun lot.