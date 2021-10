Voorzitster Amerikaanse vrouwenvoetbalcompetitie stapt op na onthullingen over seksueel misbruik

Baird liet eerder weten dat ze de beschuldigingen van de speelsters Sinead Farrelly (31) en Meleana Shim (30) voor onderzoek had doorverwezen naar het Amerikaanse centrum voor veilige sport. Op Twitter meldt de NWSL nu dat Baird is opgestapt.

Farrelly en Shim openbaarden het misbruik door Riley in het tijdschrift The Athletic. Ze vertelden uitgebreid over de seksuele intimidaties die meer dan tien jaar duurden. Riley spreekt alle beschuldigingen tegen en liet in het magazine weten dat hij nooit seks met de speelsters heeft gehad. Hij ontmoette ze wel eens in een bar en betaalde dan hun drankjes. Voor de club waren de aantijgingen voldoende om Riley de laan uit te sturen.

Zowel de Amerikaanse voetbalfederatie als wereldvoetbalbond FIFA heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen.