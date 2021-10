Belgische zakenman die vastzit in Dubai nu ook dakloos: “Als ik tegen vanavond geen oplossing heb gevonden, moet ik op straat slapen”

De Belgische zakenman Johan Daumerie, die door juridische perikelen al meer dan een jaar vastzat in Dubai, is nu ook dakloos. Vrienden die voor de man uit Dilbeek een kleine hotelkamer betaalden, kunnen de stijgende prijzen niet meer betalen, dus staat hij op straat. En van hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken of de plaatselijke Belgische ambassade is er volgens Daumerie ook geen sprake. “Er is geen geld om onderdak voor mij te voorzien, zegt men mij. Maar er is wel geld om IS-weduwen uit Syrië terug te halen, of om Afghanen uit Afghanistan te evacueren. Heb ik als Belgische staatsburger dan geen rechten?”