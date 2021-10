Bpost vergroent: tegen eind volgend jaar 1.200 e-bestelauto’s

Postbedrijf Bpost zet de turbo op zijn vergroeningsplannen: tegen eind volgend jaar krijgt het 1.200 elektrische bestelwagens geleverd. Daarvan zijn al 400 exemplaren besteld, de aanbesteding voor de resterende 800 volgt eind deze maand. Het gaat om een van de grootste bestellingen van elektrische auto’s in België. Dat schrijft De Tijd zaterdag. Nu heeft het bedrijf iets meer dan 100 e-bestelwagens in gebruik.

Met bijna 18.000 voertuigen is het wagenpark van Bpost het grootste van het land. Het merendeel daarvan wordt ingenomen door ongeveer 10.000 bestelwagens, waarmee post en pakjes huis aan huis worden bezorgd. Die vloot zal de komende jaren als gevolg van de aanhoudende groei van e-commerce nog verder groeien. Bpost gaat ervan uit dat het tegen 2030 minstens 18.000 bestelwagens heeft rondrijden en dat die dan allemaal elektrisch zijn.

Er zijn ondertussen 400 nieuwe elektrische postwagens besteld. Dat is zeker voor elektrische auto’s een immense bestelling. Uit cijfers van de autofederatie Febiac blijkt dat in ons land in de eerste acht maanden van dit jaar 656 lichte bedrijfsvoertuigen met een elektromotor zijn ingeschreven.

Bpost heeft de orders over meerdere merken gespreid. “Dat gebeurt om de snelheid van de levering te garanderen en ervaring op te doen met verschillende merken en types”, zegt woordvoerster Veerle Van Mierlo. Het gaat onder meer om de Renault Kangoo ZE, de Opel E Vivaro, maar ook om de Chinese producent van elektrische bedrijfsvoertuigen Maxus. Dat is een dochterbedrijf van SAIC, de op een na grootste autobouwer van China.

Bpost wil niets zeggen over de bedragen die met de bestellingen gemoeid zijn.